Programları belli oldu! Kurban Bayramı'nda hangi lider nerede olacak?

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları da belli oldu. Bayramda kim nerede olacak?