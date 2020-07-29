Programları belli oldu! Kurban Bayramı'nda hangi lider nerede olacak?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala liderlerin de programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener bayramı nerede geçirecek?
Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları da belli oldu. Bayramda kim nerede olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramını Ankara'da karşılayacak. Kurban Bayramı'nın birinci günü bayram namazının ardından MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek Bahçeli'nin daha sonra genel merkezde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini dikkate alarak yakın mesai arkadaşlarıyla bayramlaşması öngörülüyor. Bahçeli'nin bayram sürecinde de parti genel merkezindeki çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor.