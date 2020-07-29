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Samsun'da kaportacının akılalmaz oyunu! 1 yıl önce gelen müşteriyi...

Demirören Haber Ajansı
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SAMSUN'da kaportacı 1 yıl önce gelen müşterisinin arabasını yedek anahtarla çaldı. Aynı aracın hurdasını da alan kaportacı, hurda aracın şasi numarası ve plakasını çaldığı araca yerleştirmek isterken yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart tarihinde Irak uyruklu F.S.A.A.'ya ait otomobilin çalındığı ihbarını aldı. Ekipler, piyasa değeri 80 bin TL olan aracın bulunması için çalışma başlattı. 

Yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucunda aracın Samsun dışına çıkmadığını tespit eden polis, aynı aracın hurdasını satın aldığını belirledikleri kaportacı E.B.'yi takibe aldı.

Yedek anahtarla çaldığı araca hurda aracın plakasını...

F.S.A.A.'nın yaklaşık 1 yıl önce kaportacıya E.B.'ye giderek işlem yaptırdığı ve bu sırada yedek anahtarının alınmış olabileceği belirlendi. Hurda aracın şasi numarası ve plakasını çaldığı araca yerleştirerek trafiğe çıkarmak istediği değerlendirilen kaportacı gözaltına alındı. Satın aldığı hurda aracın şasi numarası takılı çalıntı otomobil, polis ekiplerince ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

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