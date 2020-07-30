Bursa'da kendisine yardım eden kıza cinsel istismarda bulundu
BURSA şehrinde 18 yaşındaki bir kızın başına gelen olay twitterda ifşa oldu. Sosyal medyada olay sonrası #gamzeyesesol başlığı TT listesine girdi. 18 yaşındaki Gamze isimli kız yaralıyım deyip kandırarak kaçırıp tecavüz eden E.Ç.'yi ifşa etti.
Sosyal medya Bursa'da yaşanan bu tecavüz iddiasını konuşuyor. TT olan #gamzeyesesol başlığının altında 18 yaşındaki Gamze A., hasta taklidi yaparak yol soran adama yardım etmek isteyince kaçırılıp, tecavüze uğradığını ve daha sonra adam delil kalmaması için banyoya sokulup zorla yıkındığını iddia etti. E.Ç. isimli şahsın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı iddia edildi.
Gamze A., isimli 18 yaşındaki kadının kan donduran ifşası sosyal medyada TT oldu. Gamze A., yürürken "kolum incindi" deyip yol sorma bahanesiyle yanına sokulan E.Ç.'nin kendisini zorla kaçırıp evde tecavüz ettiğini iddia etti.
E.Ç.'nin kendisine tecavüz ettikten sonra banyoya sokup sıcak ve soğuk su ile zorla yıkadığını iddia eden Gamze A., sapığın kendisini "seni öldürürüm kimsenin haberi olmaz" diye tehdit ettiğini savundu.
Polise gittiğini ancak E.Ç.'nin serbest bırakıldığını belirten Gamze A., Emre Ç.'nin kendisine gönderdiği mesajı da yayınladı.