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Mülakat sonuçları MEB 2020 sorgulama ekranı TC ile giriş

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmen alımı için yaptığı mülakat sonuçları açıklandı. . Öğretmen adayları, mülakat sonuçlarını e devlet üzerinden görebiliyor. İşte Mülakat sonuçları sorgulama ekranı

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Öğretmenlerin büyük bir heyecanla bekledikleri sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı ve e-Devlet üzerinden sorgulanmaya başladı. Mülakatları aşıp aşmadıklarını merakla araştıran öğretmenler konuyla ilgili detayları araştırılıyor. MEB tarafından gerçekleştirilen sözlü mülakat sonuçlarına dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. İşte sözleşmeli öğretmenlik sonuçları e-Devlet sorgu sayfası ve ayrıntılar...

Öğretmen olmak için eğitimini alan ve KPSS sınavından yeterli puan almayı başaran adaylar, 6-25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınava tabii tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmen alımı için yaptığı mülakat sonuçları açıklandı. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI

MEB, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarını açıkladı. Adaylar, e devlet üzerinden sonuçlarına erişebiliyor. Bugünden itibaren sonuçlara itiraz yapılabilecek. Bakanlık, sonuçlara itirazları 10 Ağustos tarihine kadar inceleyecek. Sonrasında ise 31 Ağustos tarihinde öğretmenlerin tercihleri başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ise 8 Eylül’de ilan edilecek.

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