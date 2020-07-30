Sapık profesör skandalı! Cinsel ilişki karşılığı yüksek not vermiş
HİNDİSTAN'da sapık akademisyeni eşi ifşa etti, cinsel ilişki karşılığında yüksek not skandalı.
Hindistan’ın önde gelen devlet üniversitelerinden Burdwan Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü Dr. Angshuman Kar'ın, eşi tarafından yayımlanan ses kayıtlarında öğrencilerine cinsel ilişki karşılığında not verdiği görüldü.
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Uzun süredir gündemde olan ve yayımlanan ses kayıtlarıyla ortaya çıkan olay Hindistan’da tepkilere neden oldu.
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Eşi, o listeyi yayımladı
Aynı zamanda şair de olan profesörün yerel medyada ismi belirtilmeyen eşi, ses kayıtlarıyla birlikte Kar’ın yüksek puan verdiği eski öğrencilerinin listesini ve notlarını da yayımladı.
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Söz konusu iddiaların 20 yıldır gündemde olduğu da belirtildi.
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