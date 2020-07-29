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Max Kruse'ye Fenerbahçe engeli

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Fenerbahçe'den alacaklarını temin edemeyen Max Kruse takımdan ayrılmıştı. Eğer Kruse görüştüğü takımlarla sözleşme imzalarsa 2 takımın oyuncusu durumuna düşecek, bu durumda da Fenerbahçe'ye tazminat ödemek zorunda kalacak.

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Fenerbahçe'deki sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, eski takımı Werder Bremen ve Union Berlin ile transfer görüşmeleri yapıyordu.

Bild Gazetesi Kruse ile ilgili son yaptığı haberde, Alman oyuncunun başka bir takıma imza atması halinde Fenerbahçe'ye tazminat ödemek zorunda kalabileceğini ifade etti.

"Hal böyle olunca.."

Spor hukukçusu Horst Kletke, konuyla ilgili "Kruse başka bir kulübe gider ancak sözleşme feshi geçersiz sayılırsa ortaya çok büyük bir problem çıkacak. Bu durumda iki kulübün sözleşmeli futbolcusu olacak. Hal böyle olunca, Kruse Fenerbahçe'ye tazminat ödemek zorunda kalabilir" ifadelerini kullandı.

Kruse, Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.

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