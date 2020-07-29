Arefe günü oruç tutmanın faziletli neler Diyanet açıklaması

Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı, 31 Temmuz cuma günü kurban bayramı idrak edilecek. Müslüman alemi için önemi büyük olan kurban bayramı arefesinde hangi ibadetler yapılır, oruç tutulur mu? İşte Diyanet'in bu konudaki açıklamaları...

Abone ol

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte oruç tutulur mu sorusu vatandaşların gündeminde. Ramazan ayında olduğu gibi Kurban Bayramı arefesinde de oruç tutulur mu sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, buna göre ibadetleri için hazırlıklarını gerçekleştirecek. İşte, arefe günü oruç tutulur mu sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan cevaplar

KURBAN BAYRAMININ AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Zilhicce ayının dokuzuncu günü Kurban Bayramı'nın arefe gününe denk gelmektedir.