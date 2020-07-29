BIST 1.127
DOLAR 6,97
EURO 8,21
ALTIN 437,90
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Bartın'da toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı

ADV Kurban Rahmettir
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

BARTIN Valiliği, Kurban Bayramı’nda köy bayramlaşmalarının, mezarlık ziyaretlerinin ve toplu organizasyonların yasaklandığını açıkladı.

Abone ol

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Bartın Valiliği flaş bir karar aldı. Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kurban Bayramı ile ilgili alınan kararları açıkladı.

Koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak için, mezarlık giriş ve çıkışlarının ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi.

Özellikle köylerde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek organizasyonlarına da yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi. Alınan kararlara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para cezası uygulanacağı açıklandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
WhatsApp ve Telegram'a yasak mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan jet açıklama
Karar verildi! Galatasaray'ı Luyindama kurtaracak!
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İl il 2020 bayram namazı saatleri
Sıcaktan uykuya daldı kovuldu! Yargıtay çalışanlar emsal tazminat kararı
Bomba iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
İBB eski Başkanı Nurettin Sözen yıllar sonra konuştu Bomba Zülfü Livaneli iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Ayasofya'ya sürpriz ziyaret! ABD Büyükelçisi Satterfield Ayasofya'ya geldi
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattını bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz
BDDK'dan HSBC ve Albaraka Türk Katılım Bankası'na 'AR' cezası
Arefe günü ibadetleri neler arefe gecesi neler yapılır?
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk nereli ailesi eşi ve kızları
Bülent Emrah Parlak nereli yaşı kaç boşandığı eşi ve kızı kimdir?
Yorumlar