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AK Parti'de koronavirüs şoku! Covid-19'a yakalanan milletvekili sayısı 3'e çıktı

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AK Parti'de koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı artıyor. Dün Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin koronaya yakalandığını duyurmasının ardından bugün de Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, testlerinin pozitif çıktığını açıkladı....

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AK Parti milletvekilleri arasında koronavirüse yakalananların sayısı üçe çıktı. Dün AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı bugün sabah saatlerinde de AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'in testi pozitif çıkmıştı. Son olarak Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Ziver Özdemir ile Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptılar.

'Temasta bulunmamaya dikkat ettim'

Batman Milletvekili Ziver Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. Semptomların belirmesi üzerine derhal kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya dikkat ettiğimi, 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.”

'Testim pozitif çıktı izolasyon sürecindeyim'

Ziver Özdemir gibi testi pozitif çıkan Ahmet Salih Dal da şu açıklamayı yaptı: "Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmasının ardından kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğimi, izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını Kilisli hemşerilerimin ve kamuoyunun bilgisine sunarım."

Ayasofya'nın açılışına katılmıştı

Dün de AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Hiçbir belirtisi olmamasına rağmen vekillere yapılan düzenli testler sırasında Şanverdi'nin testi pozitif çıktı. Antakya Devlet Hastanesi'nde gözetim altında olan Şanverdi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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