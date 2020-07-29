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Bursa'da bayram trafiğinde acı bilanço otomobil tanınamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı
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BURSA'da bayram yoğunluğu nedeniyle yaşanan trafikte 34 yaşındaki 1 kadın öldü 4 kişi yaralandı.

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İzmir yolu Alaaddinbey kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada Mutlu Yılmaz idaresindeki 16 AIG 304 plakalı otomobil orta şeritte seyrederken, sol şeritte sıkışan trafik sebebiyle bekleyen Mert Ergin idaresindeki 16 R 9184 plakalı araca arkadan çarptı.

Savrulan otomobil, Doğan Tanoğlu idaresindeki 34 GV 3491 plakalı araca da çarpıp güçlükle durdu. Kazada 16 R 9184 plakalı aracın arka koltuğunda oturan 34 yaşındaki Fatmagül Ergin hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan S.Ç.E. adlı çocuk, Fazilet Erdil ve sürücü Mert Ergin ile 16 AIG 304 plakalı aracın sürücüsü Mutlu Yılmaz yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili inceleme sürüyor.

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