BIST 1.136
DOLAR 6,99
EURO 8,24
ALTIN 440,07
HABER /  EĞİTİM
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklamalar yaptı. Bütün veli ve öğrencilerin yanıtını merak ettiği 'Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?' sorusu bakana yöneltildi. Bakanın yanıtı henüz okulların açılmasının kesin olmadığını ortaya koydu. Uzaktan eğitim ihtimali var.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacağını duyurmuştu. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının düşmemesi nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı açılacaksa nasıl açılacağı konusunda tartışma sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılamayacağı sorusuna cevap verdi. İşte Koca'nın o açıklamaları...

- Okulların açılmasıyla ilgili geçen toplantıda ifade etmiştim, açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladılar. Bu takvimde eğitim başlamış olacak.

*Ama bu eğitim uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağı bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Bilim Kurulumuzun yetkili arkadaşları çalışıyorlar.

- İller bazında salgınla ilgili farklılık söz konusu ise o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması.

- Ama bu eğitimin uzaktan, bölgesel olarak farklı şekilde mi bunu da önümüzdeki bir iki hafta içerisinde açıklaması daha net yapılmış olur.

Bir okulda bir öğrenci pozitif çıkarsa...

- Alınabilecek tedbirler de netleştiriliyor. Bir sınıfta bir öğrencinin pozitif olduğunu düşünün. Pozitif olan vaka tespitinde o okulda ne gibi tedbir alınmalı. Temas ettiği çocuklarla ilgili neler yapılmalı?

- Karantina veya izolasyon kimlere uygulanmalı? Kimlere test yapılmalı? Önceden ateş dahil olmak üzere birtakım tedbirler alınmalı mı, hangi safhada alınmalı, bunlar da detaylandırılıyor, bilgilendirme yapılmış olacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı yok
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Bayram harçlığı dağıtılacak' haberine yalanlama
AK Parti'de koronavirüs şoku! Covid-19'a yakalanan milletvekili sayısı 3'e çıktı
Isparta İYİ Parti'de il başkanı, 7 ilçe başkanı ve yönetimleri istifa etti
WhatsApp ve Telegram'a yasak mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan jet açıklama
Karar verildi! Galatasaray'ı Luyindama kurtaracak!
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da Kurban Bayramı tedbirleri açıklandı! İşte o tedbirler
Bursa'da motosiklet çarptı takma dişi boğazına kaçtı
Bursa'da boğazlar düğüm! Dün evlendi bugün öldü
Eski Bakan Müezzinoğlu'ndan rüşvet iddialarına yanıt: Bedel ödemeye hazırım
Engellilere 1000 lira kurban yardımı ikramiyesi ödenecek mi
Yorumlar 2 yorum