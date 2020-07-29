Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklamalar yaptı. Bütün veli ve öğrencilerin yanıtını merak ettiği 'Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?' sorusu bakana yöneltildi. Bakanın yanıtı henüz okulların açılmasının kesin olmadığını ortaya koydu. Uzaktan eğitim ihtimali var.

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Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacağını duyurmuştu. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının düşmemesi nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı açılacaksa nasıl açılacağı konusunda tartışma sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılamayacağı sorusuna cevap verdi. İşte Koca'nın o açıklamaları...

- Okulların açılmasıyla ilgili geçen toplantıda ifade etmiştim, açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladılar. Bu takvimde eğitim başlamış olacak.

*Ama bu eğitim uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağı bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Bilim Kurulumuzun yetkili arkadaşları çalışıyorlar.

- İller bazında salgınla ilgili farklılık söz konusu ise o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos'ta başlayacak olması.

- Ama bu eğitimin uzaktan, bölgesel olarak farklı şekilde mi bunu da önümüzdeki bir iki hafta içerisinde açıklaması daha net yapılmış olur.

Bir okulda bir öğrenci pozitif çıkarsa...

- Alınabilecek tedbirler de netleştiriliyor. Bir sınıfta bir öğrencinin pozitif olduğunu düşünün. Pozitif olan vaka tespitinde o okulda ne gibi tedbir alınmalı. Temas ettiği çocuklarla ilgili neler yapılmalı?

- Karantina veya izolasyon kimlere uygulanmalı? Kimlere test yapılmalı? Önceden ateş dahil olmak üzere birtakım tedbirler alınmalı mı, hangi safhada alınmalı, bunlar da detaylandırılıyor, bilgilendirme yapılmış olacak.