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Bursa'da boğazlar düğüm! Dün evlendi bugün öldü

Demirören Haber Ajansı
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BURSA'da Ekrem Cantekin'in kullandığı traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan talihsiz adam oracıkta can verdi. Cantekin'in dün sevdiği kadınla nikah kıydığı ortaya çıktı.

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Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Ebeköylü Mahallesi’nde meydana geldi.

Çiftçi Ekrem Cantekin’in direksiyon kontrolünü kaybettiği saman yüklü traktör devrildi. Cantekin, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cantekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cantekin’in cansız bedeni Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dün nikahı kıyılmıştı

Kazada hayatını Kaybeden Ekrem Cantekin’in, Nur Nisan Cantekin (27) ile dün nikahının kıyılarak evlendiği öğrenildi. Ayrıca Ekrem Cantekin’in 26 Temmuz’da Nisa Cantekin’e evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı.

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