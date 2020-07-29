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'Almanya'daki yaklaşık 12 bin ABD askeri geri çekilecek'

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Pentagon, Almanya'da bulunan yaklaşık 12 bin askerini geri çekeceklerini duyurdu.

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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Almanya'da konuşlu bulunan 11 bin 900 askerin ülkeden ayrılmasına karar verildiğini açıkladı.

Ancak ilk aşamada askerlerden sadece 6 bin 400'ü ABD'ye geri dönecek, yetkililerin verdiği bilgiye göre 5 bin 600 asker ise 'Rusya ile yaşanan gerilim' gerekçesiyle İtalya ve Belçika gibi Avrupa içindeki farklı üslerde konuşlandırılacak.

Savunma Bakanı Mark Esper, “11 bin 900 askerden yaklaşık 5 bin 600'ü NATO ülkelerinde yeniden konuşlandırılacak" dedi.

Askerlerin çekilmesinin aylar sürebileceği belirtilirken, ABD Kongresi'nden bu planı durduracak ya da uzatacak bir hamle gelebileceği de ifade ediliyor. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayındaki seçimlerde yeniden koltuğa gelememesi halinde planın tamamen rafa kalkabileceği de konuşuluyor.

Donald Trump daha önce Almanya'da bulunan askerlerin sayısını 35 binden 25 bine düşürme talimatı vermişti. Trump, bu kararına Almanya'nın NATO aidatını geciktirmesini gerekçe olarak göstermişti. Trump'ın bu planına hem Almanya hem de NATO çekinceyle yaklaşırken, kendi partisi Cumhuriyetçiler'den de tepki geliyor.

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