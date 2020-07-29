Bursa'da orman yangını! Müdahale sürüyor

BURSA’nın Büyükorhan ilçesinde son dakika orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

Abone ol

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi yakınlarında ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozer ile yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.