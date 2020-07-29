BIST 1.127
DOLAR 6,97
EURO 8,21
ALTIN 437,90
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Bursa'da orman yangını! Müdahale sürüyor

ADV Kurban Rahmettir
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

BURSA’nın Büyükorhan ilçesinde son dakika orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

Abone ol

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi yakınlarında ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozer ile yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Isparta İYİ Parti'de il başkanı, 7 ilçe başkanı ve yönetimleri istifa etti
WhatsApp ve Telegram'a yasak mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan jet açıklama
Karar verildi! Galatasaray'ı Luyindama kurtaracak!
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İl il 2020 bayram namazı saatleri
Sıcaktan uykuya daldı kovuldu! Yargıtay çalışanlar emsal tazminat kararı
Bomba iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Almanya'dan 12 bin askerini çekme kararı aldı
Balıkesir bayram namazı kaçta kılınır Diyanet Balıkesir namaz saati
Bursa'da bayram trafiğinde acı bilanço otomobil tanınamaz hale geldi
İstanbul'da Kurban Bayramı tedbirleri açıklandı! İşte o tedbirler
Ricardo Quaresma'nın Kasımpaşa defteri kapandı
Yarın resmi tatil mi arefe günü öğleden sonra tatil mi?
Yorumlar