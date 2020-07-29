BIST 1.136
DOLAR 6,99
EURO 8,24
ALTIN 440,07
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Tunceli'de maske takma zorunluğu 30 Ağustos'a uzatıldı

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

TUNCELİ merkez ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun 30 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Abone ol

Tunceli'de maske takma zorunluluğu 30 Ağustos'a kadar uzatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, oy birliğiyle Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları alındı.

Geçerliliği 30 Ağustos'a kadar olacak yeni kararlara göre, il merkezi ve 7 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarı çıkacak vatandaşların, kendilerinin ve diğer vatandaşların sağlığı için maske takması zorunlu hale getirilerek, bu uygulamaya uymayan vatandaşlara 900 lira idari para cezası uygulanacak.

İl genelindeki bankaların bekleme alanlarına, en fazla işlem yapılan banko sayısı kadar müşteri alınmasına ve bankadaki numaratörlerin tek bir kişi tarafından kullanılması uygulamasına devam edilecek.

Düzgün Baba ve Kureyş Baba ziyaretgahları ile Ovacık Gözeleri gibi inanç merkezleri, maske, sosyal mesafe ve temizlik şartlarına uymak koşuluyla ziyaret edilebilecek.

Şehirlerarası otobüs ve minibüslerle kente gelen giden tüm yolcuların, şoförlerin, yardımcı personellerin ve otogar çalışanlarının sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılacak. Araçların içinin ve bagaj kısmının her seferden önce dezenfekte edilmesine, araç içerisinde maske takmanın zorunlu olmasına, seyahat esnasında çay, kahve, kek gibi ikramların yapılmamasına bunun yerine sık sık kolonya ikram edilmesine, otogar işletmecisi tarafından günlük olarak otogar içinin dezenfekte edilmesine devam edilecek.

Salgın sürecinde riskli olabileceği değerlendirilen toplu organizasyonların, basın açıklaması, miting, toplantı ve gösteri yürüyüşü, konser, toplu karşılama ve uğurlama, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, toplu aile ziyaretleri, anma günleri, imza kampanyası, şenlik, festival, konferans, kampanya ve benzeri etkinlikler, mümkün olan en asgari düzeyde tutulacak.

Para cezası uygulanacak

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uymayanlara, her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci Maddesi gereğince idari para cezası kolluk kuvvetlerince uygulanacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Küme düşme kaldırıldı! Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig'de!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı yok
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Bayram harçlığı dağıtılacak' haberine yalanlama
AK Parti'de koronavirüs şoku! Covid-19'a yakalanan milletvekili sayısı 3'e çıktı
Isparta İYİ Parti'de il başkanı, 7 ilçe başkanı ve yönetimleri istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
Her 10 bin kişiden 26'sı 'süper bulaştırıcı'! Araştırma sonucunu Bakan Koca açıkladı
İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da Kurban Bayramı tedbirleri açıklandı! İşte o tedbirler
Bursa'da motosiklet çarptı takma dişi boğazına kaçtı
Bursa'da boğazlar düğüm! Dün evlendi bugün öldü
Arefe günü mesai var mı 2020 yarın yarım gün mü iş var?
Yorumlar