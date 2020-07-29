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Koronavirüs aşısı ne zaman üretilecek?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ocak, şubat, mart aylarında mümkün olacak" dedi.

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Bilim Kurulu bayram önlemleri gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile ilgili de açıklama da bulundu. Koca, "Zannediyorum ki önümüzdeki 6-7 ay içinde yani yılın ilk çeyreğinde aşı geliştirilebilir diye düşünüyorum" dedi.

İngiltere epey bir mesafe kat etti
Koca, "Aşı konusunda son birkaç haftada önemli bir yol kat edildi. İngiltere buna örnek gösterilebilir. Çin ve Amerika'da aynı hızla ilerliyor. Ancak bir iki ay içinde olacak beklentisi içinde olmamalıyız. Önümüzdeki 1 ay içinde dünyada önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum. Ülkemizde de aşı konusunda 6 çalışma devam ediyor. Daha klinik insan çalışmaları safhasına gelinmedi. O da zannediyorum Eylül veya Ekim aylarında olacak. Çin ve Rusya ile de aşı konusunda irtibat halindeyiz. Bu konuda gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

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