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Fed faiz kararını açıkladı! Dolar ve altın ne oldu?

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ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu ve değişikliğe gitmedi. Fed faizi yüzde 0.25'te bıraktı.

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ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmedi ve yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında sabit tuttu. Fed bu kararı oy birliğiyle aldı. Fed, abd ekonomisini desteklemek için tüm araçları kullanma taahhüdünü tekrarladı.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası Fed açıkladı. Fed faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed'in faiz kararı sonrasında ons altın bin 974 doları görerek tarihi rekorunu kırdı. Dolar ise Türk lirası karşısında değer kazanarak 7 lirayı görse de tutunamayarak 6.97 seviyelerine geriledi.

Fed'den yapılan açıklamalar şöyle:

-Ekonominin patikası koronavirüs salgınını izleyeceği yörüngeye ciddi şekilde bağlı. 

-Devam eden sağlık krizi ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratacak.

-Ekonomik aktivite ve istihdam son aylarda biraz toparlandı, ancak yıl başındaki seviyelerinin altında kalmaya devam edecekler.

-Salgın orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler yaratıyor.

-Yabancı merkez bankaları için dolar swap hatları ve repo kolaylığı 31 mart'ta kadar devam edecek.

-Hazine ve ajans destekli menkul kıymet alımları en azında cari hızda devam ettirilecek.

-Cari Fed fon faiz oranının ekonominin son gelişmelere karşı koyabildiğinden ve Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini başarma rayına girdiğinde emin olana kadar devam ettireceğiz.

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