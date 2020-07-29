Ercan Taner'den TFF'nin küme düşürmeme kararına sert tepki

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırılması ve gelecek sezon takım sayısını 21'e çıkarmasının ardından karara yönelik çok sayıda tepki de beraberinde geldi.

Abone ol

Ünlü spor spiker Ercan Taner TFF'nin aldığı bu kararı siyasi baskıyla alınmış bir karar olarak yorumlarken FIFA'dan alınabilecek cezaya dikkat çekti.

Ercan Taner'in konuya ilişkin o paylaşımı: 'FİFA siyasetin spora karıştığı iddası ile Yunanistan’ın üyeliğini askıya almıştı. Umarım TFF zor durumda kalmaz...' dedi.

Ercan Taner karara ilişkin şu eleştirileri getirdi:

*40 hafta lig maçı... Arada kupa. Sonra Avrupa şampiyonası... Pandemi ne olacak ? Her gün maç demek bu... Avrupa kupaları ne olacak. Nefis bir takvim bekliyor bizi. Yine perişan olduk derse kulüpler.30 takım ile oynayacağız herhalde... Pandemi devam ederse kulüpler perişan olduk diyecekler yine... Yabancı kuralı bence rafa kalkar

*Trabzonspor ve Galatasaray’ın günahı ne? Bein Sports’un değişiklikten haberi yok.. Yeni yayıncılar, yeni kutular, yeni üyelikler dönemine hoş geldiniz

*Lig mücadelesi deyince küme düşmek olacak,şampiyon olacak,şampiyonlar ligine son anda katılma olacak... Bunun adına lig denir... Bütün ligleri pandemi zamanı tescil edecektin o zaman