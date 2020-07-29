BIST 1.136
DOLAR 6,98
EURO 8,24
ALTIN 440,05
HABER /  SPOR
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Ercan Taner'den TFF'nin küme düşürmeme kararına sert tepki

ADV Kurban Rahmettir
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırılması ve gelecek sezon takım sayısını 21'e çıkarmasının ardından karara yönelik çok sayıda tepki de beraberinde geldi.

Abone ol

Ünlü spor spiker Ercan Taner TFF'nin aldığı bu kararı siyasi baskıyla alınmış bir karar olarak yorumlarken FIFA'dan alınabilecek cezaya dikkat çekti.

Ercan Taner'in konuya ilişkin o paylaşımı: 'FİFA siyasetin spora karıştığı iddası ile Yunanistan’ın üyeliğini askıya almıştı. Umarım TFF zor durumda kalmaz...' dedi. 

Ercan Taner karara ilişkin şu eleştirileri getirdi:

*40 hafta lig maçı... Arada kupa. Sonra Avrupa şampiyonası... Pandemi ne olacak ? Her gün maç demek bu... Avrupa kupaları ne olacak. Nefis bir takvim bekliyor bizi. Yine perişan olduk derse kulüpler.30 takım ile oynayacağız herhalde... Pandemi devam ederse kulüpler perişan olduk diyecekler yine... Yabancı kuralı bence rafa kalkar

*Trabzonspor ve Galatasaray’ın günahı ne? Bein Sports’un değişiklikten haberi yok.. Yeni yayıncılar, yeni kutular, yeni üyelikler dönemine hoş geldiniz

*Lig mücadelesi deyince küme düşmek olacak,şampiyon olacak,şampiyonlar ligine son anda katılma olacak... Bunun adına lig denir... Bütün ligleri pandemi zamanı tescil edecektin o zaman

İlgili Haberler
Ligden düşürmeme kararıyla ilgili Bein Sports başkanı bombayı patlattı Küme düşme kaldırıldı! Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig'de!
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Temmuz 2020)
'Almanya'daki yaklaşık 12 bin ABD askeri geri çekilecek'
Küme düşme kaldırıldı! Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig'de!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı yok
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Bayram harçlığı dağıtılacak' haberine yalanlama
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs aşısı ne zaman üretilecek?
Bursa'da orman yangını! Müdahale sürüyor
Tunceli'de maske takma zorunluğu 30 Ağustos'a uzatıldı
Her 10 bin kişiden 26'sı 'süper bulaştırıcı'! Araştırma sonucunu Bakan Koca açıkladı
İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
Songül Öden evlendi eşi Arman Bıçakçı kim ne iş yapıyor?
Yorumlar