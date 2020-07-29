BIST 1.136
DOLAR 6,99
EURO 8,24
ALTIN 440,07
HABER /  SPOR
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Küme düşme kaldırıldı! Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig'de!

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

TÜRKİYE Futbol Federasyonu küme düşmenin kaldırılması yönünde fikir birliğine vardı. Gelecek sezon Süper Lig 21 takımla oynanacak.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu, tarihi bir karara imza attı. Dün bir araya gelen Süper Lig kulüpleri, küme düşmenin kaldırılması konusunda fikir birliğine varmıştı.

Alınan kararı TFF'ye bildiren Kulüpler Birliği'ne federasyondan iyi haber geldi. TFF, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren kulüplerin daha da kötüye gitmemesi için küme düşmeyi kaldırma kararı aldı. Böylece ligi son üç sırada bitiren Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü, gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek.

Lig 21 takımlı olacak
Alınan bu karar sonrası TFF 1. Lig'den gelen üç ekiple beraber, Süper Lig'deki takım sayısı 21'e çıkmış oldu.

Yabancı kuralı ertelendi
Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili, "Kulüpler Birliği'nin talebiyle Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı. Süper Lig gelecek sezon 21 takımla oynanacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 1 yıl ertelenen yeni yabancı kuralı da 2020-2021 sezonunda uygulanmayacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri TEM Otoyolu’nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı! Akın akın gidiyorlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı yok
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Bayram harçlığı dağıtılacak' haberine yalanlama
AK Parti'de koronavirüs şoku! Covid-19'a yakalanan milletvekili sayısı 3'e çıktı
Isparta İYİ Parti'de il başkanı, 7 ilçe başkanı ve yönetimleri istifa etti
WhatsApp ve Telegram'a yasak mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan jet açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da Kurban Bayramı tedbirleri açıklandı! İşte o tedbirler
Bursa'da motosiklet çarptı takma dişi boğazına kaçtı
Bursa'da boğazlar düğüm! Dün evlendi bugün öldü
Eski Bakan Müezzinoğlu'ndan rüşvet iddialarına yanıt: Bedel ödemeye hazırım
Terviye ne demek zilhicce gününde terviye orucu nasıl tutulur?
Yorumlar 9 yorum