Küme düşme kaldırıldı! Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig'de!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu küme düşmenin kaldırılması yönünde fikir birliğine vardı. Gelecek sezon Süper Lig 21 takımla oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, tarihi bir karara imza attı. Dün bir araya gelen Süper Lig kulüpleri, küme düşmenin kaldırılması konusunda fikir birliğine varmıştı.

Alınan kararı TFF'ye bildiren Kulüpler Birliği'ne federasyondan iyi haber geldi. TFF, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren kulüplerin daha da kötüye gitmemesi için küme düşmeyi kaldırma kararı aldı. Böylece ligi son üç sırada bitiren Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü, gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek.

Lig 21 takımlı olacak

Alınan bu karar sonrası TFF 1. Lig'den gelen üç ekiple beraber, Süper Lig'deki takım sayısı 21'e çıkmış oldu.

Yabancı kuralı ertelendi

Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili, "Kulüpler Birliği'nin talebiyle Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırıldı. Süper Lig gelecek sezon 21 takımla oynanacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 1 yıl ertelenen yeni yabancı kuralı da 2020-2021 sezonunda uygulanmayacak.