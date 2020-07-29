Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Koronavirüsü yenen hastalara virüsün tekrar bulaşmayacağı yönündeki söylentiler Ali Laricani'nin ikinci kez koronavirüse yakalanmasıyla çürüdü.

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İran'da eski Meclis Başkanı ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı olan Ali Laricani'nin 3 ay aradan sonra tekrar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Hastanede karantinaya alındı

Test sonuçları pozitif çıkan Laricani'nin başkent Tahran'da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Laricani'nin durumunun iyi olduğu ve karantina altında olduğu ifade edildi.

2 nisan'da da virüse yakalanmıştı

Eski İran Meclis Başkanı Ali Laricani, 2 Nisan'da koronavirüse yakalanmış ve 24 günlük karantina sürecinin ardından iyileşerek görevinin başına dönmüştü.

Güney Kore'de yapılan araştırma "imkansız" demişti

İyileşen koronavirüs hastalarına virüsün ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken Güney Kore bu yöndeki araştırmanın sonuçlarını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Araştırmacılar insanların iki kez koronavirüse yakalanmasının imkansız olduğunu iddia etmişti.