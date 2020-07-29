BIST 1.136
DOLAR 6,97
EURO 8,22
ALTIN 444,01
HABER /  DÜNYA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Dünya genelinde vaka sayısı 17 milyonu aştı

ADV Kurban Rahmettir
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 milyonu geçti. Kovid-19'a yakalanan 10 milyon 537 bin 233 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 5 milyon 882 bin 433 aktif vaka bulunuyor.

Abone ol

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 17 milyon 25 bin 612'ye ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 4 milyon 520 bin 26 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (2 milyon 498 bin 668), Hindistan (1 milyon 582 bin 581), Rusya (828 bin 990), Güney Afrika (459 bin 761), Meksika (402 bin 697), Peru (395 bin 5), Şili (351 bin 575), İspanya (327 bin 690), İngiltere (301 bin 455), İran (298 bin 909), Pakistan (276 bin 288), Suudi Arabistan (272 bin 590), Kolombiya (267 bin 385), İtalya (246 bin 776) ve Bangladeş (232 bin 194).

Türkiye'de vaka sayısı 228 bin 924'e ulaştı.

Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Almanya (208 bin 537), Fransa (183 bin 804), Arjantin (173 bin 355), Irak (118 bin 300), Kanada (115 bin 246), Katar (110 bin 153) ve Endonezya (104 bin 432)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 665 bin 947 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 10 milyon 537 bin 233 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 5 milyon 882 bin 433 aktif vaka bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Temmuz 2020)
'Almanya'daki yaklaşık 12 bin ABD askeri geri çekilecek'
Koronavirüs aşısı ne zaman üretilecek?
Küme düşme kaldırıldı! Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig'de!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı yok
ÖNCEKİ HABERLER
Ercan Taner'den TFF'nin küme düşürmeme kararına sert tepki
Bursa'da orman yangını! Müdahale sürüyor
Tunceli'de maske takma zorunluğu 30 Ağustos'a uzatıldı
Her 10 bin kişiden 26'sı 'süper bulaştırıcı'! Araştırma sonucunu Bakan Koca açıkladı
İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
Vildan Atasever nişanlısından ayrıldı mı Erkan Akdemir kimdir?
Yorumlar