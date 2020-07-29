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Ahmet Çakar Nihat Özdemir'i bombaladı : Vur patlasın çal oynasın sezonu

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TFF'nin bu sene pandemi sebebiyle ligden düşmeyi askıya almasına eski hakem Ahmet Çakar tepki gösterdi. Ahmet Çakar sosyal medya hesabından TFF Başkanı Nihat Özdemir'e vurdu.

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TFF, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren kulüplerin daha da kötüye gitmemesi için küme düşmeyi kaldırma kararı aldı. Böylece ligi son üç sırada bitiren Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü, gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek.

Bu karar spor camiası ve sosyal medyanın gündeminde ilk sıraya oturdu. Eski hakem Ahmet Çakar attığı twitlerle TFF Başkanı Nihat Özdemir'e sert eleştiriler yöneltti. 

*Böyle aptalca birşey mi olur kardeşim kümede kalanlara haksızlık değil mi ? Düşmede haksızlık var şampiyonlukta yok mu? Tek düşenler mi etkilendi tamamen rezalet bakkal yönetmiyorsunuz yazıklar olsun.

*Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolunun cenaze namazını kılıyor.

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