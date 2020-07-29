Bayram Şenocak: Yine çevre katliamı, yine EkoFelaket!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabından İstanbul Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 1. derece sit alanında kaçak yapılaşma yaptığını iddia eden görüntüleri paylaştı.

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Bayram Şenocak paylaşımında "1. derece sit alanı vasfına sahip Hacıosman Korusu'nda CHP'li İBB Başkanı EkoFelaket kaçak binalar dikiyor. İlçe Başkanlarıyla "zabıtacılık" oynayan "kamelya röntgencisi" CHP İl Başkanı sanırım bu sefer "erketecilik" yapıyor!" ifadelerine yer verdi.



Şenocak paylaşımına iş makinalarının çalıştığı ve orman içindeki arazide çeşitli yapıların görüntüleri olduğu videoyu ekledi.