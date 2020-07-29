Erman Toroğlu: Ali Koç'u mahkemeye verdim

Kendisinin kulüp başkanları ve yöneticiler tarafından hedef gösterildiğini vurgulayan spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u mahkemeye verdiğini söyledi.

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"Bi Başka" adlı Youtube kanalında Öznur Doğan'ın sorularını yanıtlayan eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u mahkemeye verdiğini dile getirdi.

Kulüp başkanlarının kendisini hedef gösterdiğini vurgulayan ünlü spor yorumcusu, "Yöneticiler, kulüp başkanları kendini tenkit edenleri hedef gösteriyorlar. Çünkü yaptıkları iş sakat. Yaptıkları işin sakat olduğunu bu işte tecrübeli olduğum için iyi anlatıyorum. İyi anlattığım için de zor durumda kalan kulüp yöneticileri beni hedef gösteriyorlar. Sonra o yöneticiler, pabuçları bırakıp kaçıyorlar. 1-2 yıl geçtikten sonra hoca sen haklıymışsın diyorlar" dedi.

"ELEŞTİRENLERİ MAHKEMEYE VERİYORUM"

Erman Toroğlu, kendisine yapılan eleştiriler karşısında nasıl bir tutum sergilediğinin sorulması üzerine, "Hiçbir şey demem mahkemeye veririm. Benim sosyal medya hesabım yok ama 50-60 tane sahte Erman Toroğlu hesabı var. Ben kolayını buldum. Mahkemeye veriyorum. Mahkemede özür dileriz diyenleri affetmem. Benim şikayetim varsa polise veririm. Mahkemeye veririm. Onlar da beni mahkemeye veriyorlar zaten. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç verdi. Savcı yine reddetti. Ben de Ali Koç'u mahkemeye verdim. Daha henüz açıklanmadı. Merak ediyorum" ifadelerini kullandı.