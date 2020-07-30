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Ahmet Ağaoğlu, gol sevincinde tepki çekti

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un golü sonrası gol sevincini abarttı.

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek, kupayı kazandı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden bordo-mavili takım, kupaya uzandı.

AHMET AĞAOĞLU, GOL SEVİNCİNİ ABARTTI
Sörloth'un galibiyeti garantileyen gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sevincini abartarak el kol hareketi yaptı.

SÜPER LİG MAÇINDA OLAYLAR YAŞANMIŞTI
Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kalmış, maç sonu ise ortalık savaş alanına dönmüştü.

Kendisine hakaret edildiği iddiasıyla önce Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile kavga eden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha sonra sahaya inerek stat görevlisini kovalamıştı.

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