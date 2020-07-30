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Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı! Mahalleli yatağından fırladı

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ADANA'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Gece yarısı yaşanan olay sonrası mahalle sakinleri korkusundan sokağa fırladı.

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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polisin yanı sıra özel harekat ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada patlamanın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini tespit etti. Bilye ile güçlendirildiği değerlendirilen EYP'nin patlaması sonucu evin camlarının kırıldığı ve duvarlarında hasar meydana geldiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sırasında polis ekipleri, sokak girişlerinde önlem aldı.

Olayın 23 Temmuz'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla bağlantılı olabileceğini değerlendiren ekipler, kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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