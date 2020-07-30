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Niğde'de eski eşini öldürdü kayınvalidesi ve kayınbabasını yaraladı

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NİĞDE'de bir kişi, eski eşini öldürdü, kayınvalidesi ve kayınbabasını yaraladı. Cinayet sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, B.K, Şah Süleyman Mahallesi Cabbar Sokak'ta ailesiyle yaşayan eski eşi Süheyla Yılmaz ile konuşmaya gitti.

Evdekilerle tartışan B.K, eski eşi Süheyla, annesi Meral ve babası Ahmet Yılmaz'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, Süheyla Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Meral ve Ahmet Yılmaz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlı B.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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