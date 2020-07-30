Antalya'da 65'lik babanın çocuklarına attığı mesaj emniyeti teyakkuza geçirdi

Antalya'da çocuklarına cep telefonuyla mesaj atıp tabancayla intihar edeceğini söyleyen 65 yaşındaki baba, polisi alarma geçirdi. Özel harekat polislerinin de çağrıldığı olayda intihar edeceğini söyleyen baba, iki saat sonra ikna edilerek polise kapıyı açtı.

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Zihinsel engelli oğluyla beraber yaşayan ve 1,5 ay önce beyin ameliyatı geçiren Celal S., çocuklarının cep telefonuna intihar edeceğine dair mesaj attı. Mesajı gören çocukları, durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen baba, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

1,5 ay önce beyin ameliyatı geçirmişti

Dün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1050 sokak üzerinde yer alan binanın ikinci katında meydana gelen olayda; baba Celal S., çocuklarının cep telefonuna intihar edeceğini bildiren bir mesaj attı. 5 çocuğunun durumu bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendisini eve kapatan Celal S.'yi ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan Celal S. için özel harekat polisleri de olay yerine çağrıldı. Celal S.'nin 5 çocuğundan 4'ü de olay yerine geldi.

Çevredekiler meraklı gözlerle izledi

Polis, sokağı trafiğe kapatırken, çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle balkonlarına çıkarken, bazıları ellerindeki cep telefonlarıyla görüntü çekmeye çalıştı. Olay yerine gelip hazırlıklarını tamamlayan özel harekat polisleri, koç başıyla yukarıya çıktı. Bu sırada müzakereci polisin iki saat süren ikna çabaları sonuç verdi. Kapıyı polislere açan Celal S., sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Manavgat Adliyesi'nden emekli olan ve 1,5 ay önce beyin ameliyatı geçiren Celal S.'nin tabancasını daha önce emniyete hibe ettiği öğrenildi.