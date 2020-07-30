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Mardin'de ailesinin evinde saklanan PKK'lı terörist yakalandı

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Derik ilçesinde ailesinin evinde gizlenen 'Rüstem Derik' kod adlı terörist Serkan Ektiren, jandarma operasyonuyla yakalandı.

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, hakkında silahlı terör örgütü PKK üyeliğinden yakalama kararı bulanan 'Rüstem Derik' kod adlı Serkan Ektiren'in Derik ilçesinde ailesinin evinde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Operasyonla yakalandı

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla terörist Serkan Ektiren'i gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan PKK'lı Ektiren, sevk edildiği adliyedeki mahkemede 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

 

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