BIST 1.136
DOLAR 6,99
EURO 8,21
ALTIN 438,61
HABER /  HDP
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

HDP'nin iki yıl uzaklaştırdığı Mensur Işık eşinden ve kadınlardan özür diledi

ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Eşi Ebru Işık’a şiddet uyguladığı için HDP’den 2 yıl süreyle uzaklaştırılan Muş Milletvekili Mensur Işık, yazılı açıklama yaparak bütün kadınlardan özür diledi.

Abone ol

Eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı iddia edilen ve 2 yıl süre ile HDP'den uzaklaştırılan Muş Milletvekili Mensur Işık,  sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve özür diledi.

Işık’ın Twitter’dan yaptığı açıklama özetle şöyle: “Tüm bu yaşananların kişisel olarak programımızı içselleştirememiş olmaktan kaynaklanan bir yetersizlik ve eksiklik olduğunu belirterek, partime ve onun kadın özgürlük mücadelesine yapılan saldırılara sebep olduğum için çok büyük üzüntü içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum.

Bu kapsamda partimin aldığı ve alacağı her kararı sonsuz bir saygıyla karşıladığımı ve yaşadığım eksiklikleri aşmak için bundan sonra özel bir gayret içinde olacağımı ifade etmek isterim. Amasız ve ayrıntıya girmeksizin bu olayın hatası, yanlışı, eksikliği bana aittir. Bu nedenle eşimden, çocuklarımdan, partimden, Kadın Meclisimizden ve bütün kadınlardan özür diliyorum.”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da sokağa el yapımı patlayıcı atıldı! Mahalleli yatağından fırladı
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
ABD'den Esed'in oğlu için bomba karar! O da yaptırım listesine alındı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Temmuz 2020)
Trabzon'un hocası Eddie Newton, Türk kızıyla evlenip Müslüman olmuş
İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu!
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 65'lik babanın çocuklarına attığı mesaj emniyeti teyakkuza geçirdi
Japonya'da restoranda gaz sıkışması sonucu patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
Mardin'de ailesinin evinde saklanan PKK'lı terörist yakalandı
Soma'da orman yangını!
Niğde'de eski eşini öldürdü kayınvalidesi ve kayınbabasını yaraladı
Arefe günü ibadetleri neler arefe gecesi neler yapılır?
Yorumlar 5 yorum