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Kalp krizinin gençlerde belirtileri neler, kimler risk altında? Kardiyoloji uzmanı uyardı

İhlas Haber Ajansı

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel, kalp krizinin gençlerde de sık görüldüğünü ifade etti. Her yıl Türkiye'de 200 bin kişinin kalp krizinden vefat ettiğini belirten Yücel, gençlerin aile geçmişine dikkat çekti. Yücel gençlerde kalp krizinin belirtilerini aktardı.

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Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel, ani ölüm nedenlerinden olan kalp krizinin genç yaştaki insanlarda da görüldüğünü, erken tanı ve tedavi ile riskin azaltılabileceğini belirtti.

Dr. Oğuzhan Yücel şöyle konuştu:

 “Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her yıl 200 bin kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ani ölümle sonuçlanan kalp hastalıklarının başında yüzde 75-80 oranıyla kalp krizi gelmektedir. Kalp krizi yaş ayrımı gözetmeksizin gençlerde de ortaya çıkabilmektedir. Kalp krizi çok ciddi bir sağlık sorunudur.

"Yeni başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı ve.."

"Yeni başlayan nefes darlığı, göğüs ağrısı, hareketlerinde daralma gibi belirtiler, genç yaştaki insanlarda görülebilen kalp krizinin başlıca belirtileridir. Kişide özellikle ailesinde kalp hastalıkları öyküsü, diyabet, kolesterol gibi sağlık sorunları varsa, mutlaka bir kardiyoloji uzmanına görünmesi, varsa bir sorunu tedavisine başlanması gerekir"

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