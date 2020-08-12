Hatay'da Dilan Karataş'ı babası mezarlıkta astı! Anne herşeyi anlattı
HATAY'da Cengiz Karataş 7 kızı yaşındaki kızı Dİlan Karataş'ı mezarlığa götürüp astı. Küçük kızın Suriyeli annesi ağlayarak herşeyi anlattı.
İskenderun ilçesinde babası Cengiz Karataş ile ayrı adreslerde ağaca asılı olarak bulunan Dilan Karataş'ın cenazesini anne Suriyeli Swzan Zada, gözyaşları arasında teslim aldı. Adana Adli Tıp Kurumu morgu önünde kızının cenazesini bekleyen Anne Zada, bir süre önce boşandığı işe Cengiz Karataş'ın kızını öldürdüğünü iddia ederek, "Bana gelmek istediği için öldürdü. Keşke ben ölseydim. Neden o küçük çocuğa kıydın cani katil. Benim ciğerimi yaktın. Bu baba değil, bu cani bir katil" diyerek feryat etti.
Olay, 8 Ağustos günü İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Cengiz Karataş, Suriyeli eski eşi Swzan Zada'dan olan kızı Dilan Karataş’ı görmek istedi.
Ayrı yaşadığı eşinin evine giden Karataş, kızını yanına alarak saat 16.00'da geri getireceğini söyledi. Karataş’ın söz verdiği saatte kızını geri getirmemesi üzerine Suriyeli anne durumu polise bildirdi. Cengiz Karataş ve kızını bulmak için çalışma başlatan polis, gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü ancak bir sonuç alamadı.
Ayrı ilçelerde ağaca asılı bulundular
İlçeye bağlı Şekere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 9 Ağustos günü öğle saatlerinde ağaca asılı bir ceset gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yapılan inceleme sonucunda ağaca asılı kişinin Cengiz Karataş olduğunu saptadı.