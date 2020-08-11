Çocuğunu okula göndermeme cezası kaç para oldu 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos pazartesi günü açılacağını duyurdu. Veli ve öğrencileri ise kayıt telaşı sardı. Peki çocuğu 66, 67, 68 aylık olan veliler çocuklarını okula göndermezse ne kadar ceza alacak?

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Okullar MEB'in kararı ile 31 Ağustos'ta başlayacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılına artık günler kaldı. Veli ve öğrencileri ise okul kayıt telaşı sardı. Peki ilkokula başlama yaşı kaç oldu, kaç aylık öğrenciler 1. sınıfa başlayacak? Çocuğunu okula kayıt ettirmeyen velilere ne kadar ceza verilecek?

Anaokulu Yaşı: Eylül sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar anaokulu kayıt yaptırabilirler.

Ana sınıfı Yaşı: Eylül sonu itibarıyla 57-68 aylık çocuklar kaydedilebilir.

İlk Okula Başlama Yaşı: İlkokul 1.sınıfa, kayıtların yapıldığı yılın Eylül sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67, 68 aylık çocukların da, ailesinin yazılı isteğiyle ilkokul 1.sınıfa kaydedilebilir. Okul müdürlükleri, kayıt hakkını elde eden 69, 70, 71 aylık çocuklardan ailesinin yazılı talepte bulunması halinde anaokuluna yönlendirilir veya kayıtları 1 yıl ertelenebilir.

Çocuğunuz için okula başlama yaşı hesaplama yapmak, ne zaman okula gideceğini öğrenmek istiyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Hesaplama Aracını kullanmak için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı 10 Temmuz 2019 tarihli, ilköğretim kurumları ve okul öncesi eğitim yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki yönetmeliği okumak için tıklayınız. Yine bu yönetmelikte okul öncesi başlama yaşı ve okul öncesi eğitim hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA 2020

Okula Kayıt Yaptırmama Cezası Hakkında

İlköğretim zorunlu bir eğitimdir ve çocuğunuzu, okul yaşı geldiğinde okula kayıt yaptırmak zorundasınız. Keyfi bir şekilde çocuğumu okula göndermek istemiyorum diyemezsiniz. Okula göndermeme para cezası vardır. Çocuğunu okula göndermeyen veliye, çocuğun okula devam etmediği her gün için 15 TL. idari para cezası kesilir. Bu cezaya rağmen çocuğunu okula göndermemeye devam eden ya da göndermeme nedenlerini okul yönetimine bildirmeyen veliye 500 TL. idari para cezası kesilir. Sağlık ya da benzeri bir sebeple çocuğunuzun okula kaydını ertelemek istiyorsanız ilkokul kayıt erteleme dilekçesi ya da okula kayıt yaptırmamak için dilekçe ile okul idaresine başvuru yapabilirsiniz.