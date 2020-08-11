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Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano: Yunanistan'ın yanındayız

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, düzenlediği basın toplantısında Akdeniz'de yaşanan gerginlikten endişe duyduklarını belirtirken Rumların ve Yunanistan'ın yanında olduklarını belirtti.

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AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, düzenlediği basın toplantısında son günlerde tansiyonun yüksek olduğu Doğu Akdeniz'de bulunan Ankara-Atina hattındaki gerilimiyle ilgili Avrupa Birliği'nin yaklaşımı hakkında açıklamalarda bulundu.

AB, Yunanistan ve Rumların yanında 

Stano, "Bölgede son yaşananlar çok endişe verici. Burada ihtiyacımız olan şey bütün sorunları iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası yasalar ve pozitif iletişim ile diyalog aracılığıyla çözmeye çalışmaktır." dedi.

Öte yandan Stano, AB’nin Yunanistan ve Rum Kesimi’nin yanında olduğunu da dile getirdi.

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