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Batman ilçe kaymakamının seslenişi! İnsanlar ölüyor...

Demirören Haber Ajansı

BATMAN Sason ilçesinin kaymakamı, maske takmayanlara 'İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın' seslenişinde bulundu.

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İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi Batman'ın Sason ilçesinde Kaymakam Abdullah Özadalı'nın katılımıyla yapıldı. Kaymakam Özadalı, beraberindeki personellerle ilçedeki iş yerlerinde denetimlerde bulunarak, alınan koronavirüs önlemlerini kontrol etti.

Kaymakam Özadalı, denetimleri sırasında yakınında geçen bir araçta sürücü ve yolcunun maske kullanmadığını fark edince aracı durdurdu. Kaymakam Özadalı, maske takmayanlara, "İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın" dedi.

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