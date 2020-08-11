Nico Gaitan'a Braga kancası! Sözleşme imzalandı
Portekiz ekiplerinden Braga, Nico Gaitan ile 1+1'yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.Abone ol
Braga Kulübü, 32 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu duyurduğu paylaşımda süper silah benzetmesi yaptı. Kariyerinde Boca Juniors, Benfica, Atletico Madrid, Dalian Yifang ve Chicago Fire takımlarında forma giyen Gaitan, geçen sezon Lille'de 4 maça çıkmıştı.
Braga tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:
👨✈🎙 "Olá, Gverreiros! Fala o @nicogaitan!— SC Braga (@SCBragaOficial) August 11, 2020
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Prontos para a nova época?
It's time to buzz the tower! 🔥#FeelTheNeed #TheNeedToWin pic.twitter.com/SqWVbEuq9G