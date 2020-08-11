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Nico Gaitan'a Braga kancası! Sözleşme imzalandı

Portekiz ekiplerinden Braga, Nico Gaitan ile 1+1'yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Braga Kulübü, 32 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu duyurduğu paylaşımda süper silah benzetmesi yaptı. Kariyerinde Boca Juniors, Benfica, Atletico Madrid, Dalian Yifang ve Chicago Fire takımlarında forma giyen Gaitan, geçen sezon Lille'de 4 maça çıkmıştı.

Braga tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

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