Benzine çok büyük zam geldi! Benzinin yeni litre fiyatı bakın kaç oldu

Motorin zammının ardından benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının verdiği bilgiye göre 23 kuruşluk yüklü zam bu geceden itibaren uygulanacak. Zam sonrasında Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,61 liraya, İzmir'de 6,46 liradan 6,69 liraya yükselecek.

Motorin de 6 lirayı aştı

Hafta sonunda motorin fiyatlarına da 16 kuruş zam yapılmıştı. Motorin litre satış fiyatı İstanbul'da 5.92 liradan 6.08 liraya, Ankara'da 5.97 liradan 6.13 liraya ve İzmir'de 6.01 liradan 6.17 liraya yükseldi.



Dolar kurundaki artış yansıdı

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.