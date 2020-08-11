BIST 1.112
DOLAR 7,26
EURO 8,55
ALTIN 454,96
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

TikTok uygulamasına ABD’den bir alıcı daha çıktı

TikTok'u satın alma yarışına Microsoft’un ardından bir ABD’li şirket daha katıldı. Sosyal medya platformu Twitter’ın Çin merkezli TikTok satın almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Abone ol

Microsoft’un TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için görüşmeleri sürdürdüğü dönemde yeni bir iddia ortaya atıldı. 

Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok'u satın alma yarışına Microsoft’un ardından Twitter da katıldı. 

İngiliz yayın kuruluşu BBC’de yer alan habere göre, Tiwtter Twitter’ın Çin merkezli TikTok satın almak için girişimlerde bulunuyor. 

Aynı habere göre, mikro blog sitesi yetkilileri TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak için ByteDance ile bir ön görüşme gerçekleştirdi. 

Benzer bir iddia geçtiğimiz hafta Apple için de ortaya atılmış, ABD merkezli şirket daha sonra yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamıştı. 

TikTok'un yasaklanması tartışması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı. 
 
Trump ise TikTok'un Çin yönetimiyle bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 
 
Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek olduğunu ve Başkan Trump'a bir öneri sunacaklarını söylemişti. 
 
ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor. Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Google bir uygulamanın daha fişini çekti o uygulama da kaldırılacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Benzine çok büyük zam geldi! Benzinin yeni litre fiyatı bakın kaç oldu
Dünya devi Fransız Imerys şirketinden Türkiye'ye yatırım kararı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü'den ikinci dalga uyarısı: Edişe verici
AB'den gerilimi artıracak açıklama! Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
Meral Akşener'den 'eve dön' çağrısına bomba cevap! Erken seçim için 2021 Haziran tarihini verdi
Hulusi Akar'dan net Doğu Akdeniz mesajı: Tüm tedbirler alındı izin verilmeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
Fen Lisesini kazandığını tütün tarlasında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Rusya'nın korona aşısı açıklamasına inanmadı!
Yeni Zelanda’ya nazar değidi! 102 gün sonra Covid-19 vakası çıktı! Okullar tatil edildi
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Rus milyarderin lüks yatı Marmaris'e 1,5 milyon lira kazandırdı
Aşure ayı hangi gün 2020 aşure günü oruç tutulur mu?
Yorumlar