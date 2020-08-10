Google bir uygulamanın daha fişini çekti o uygulama da kaldırılacak
Google, sırayla bazı uygulamaların fişini çekiyor, son olarak içerik satın alma hizmeti Google Play Music’i kaldırmayı planlıyor.
ABD merkezli teknoloji devinin mezarlığa gönderdiği uygulamalar kervanına Google Play Music de katıldı. YouTube Music’in çıkışıyla birlikte işlevini yitiren uygulamanın Eylül ayından başlayarak kapanma dönemine gireceği açıklandı.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Avustralya ve Yeni Zelanda ile başlayacak ve Ekim’de tüm dünyada kapanacak. Uygulama 16 Kasım 2011'de yani yaklaşık 9 yıl önce kullanıma sunulmuştu.
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Ancak Google Play Music şirketin fişini çektiği tek servisi değil!
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İşte Google’ın mezarlığa terk ettiği diğer ürünler...
Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017)
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