İşte Muharrem İnce'nin kuracağı partinin oy oranı

Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları sonrası CHP'de kazan kaynamaya başladı. İnce'ye bu konuda destek olanlar ve karşısında durup, partide kalması gerektiğini düşünenler arasındaki tartışmalar sürüyor.

Abone ol

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Perde Arkası programında CHP'deki son durumu enine boyuna tartıştı. Muharrem İnce'nin alabileceği oy oranının da konuşulduğu programda, özellikle anket şirketlerinin bu konudaki araştırma sonuçları da dikkati çekti.

Hadi Özışık yayında 'Muharrem İnce parti kuracak mı?' sorusunu yöneltirken Süleyman Özışık'ın cevabı ise şöyle oldu;

''Muharrem İnce bana güven vermiyor. Başladığı noktada bu saraya giden isim konusunda da Kemal Kılıçdaroğlu kendisini ezdiğinde bir çıktı esti gürledi kıyameti kopardı sonra sustu. Şimdi parti kurma haberleri çıktıktan sonra da dedi ki yok parti kurmayacağım. Şehir şehir dolaşacağım.

Muharrem İnce parti kurarsa oyu ne kadar olur?

Parti kurarsa alacağı oy oranlarını üç-dört şirket hesaplamış. ADA Araştırma şirketinin yaptığı araştırmada 'Muharrem İnce'nin kuracağı partiye oy verir misiniz?' sorusuna cevap verenlerden CHP'lilerin yüzde 30'u İnce'ye oy veririm demiş. Yüzde 28'i de verebilirim demiş. Yani Muharrem İnce bunları ikna edebilirse yüzde 58 CHP'nin içinden oy götürüyor. HDP'nin içinden yüzde 10'luk bir bölüm de ben Muharrem İnce'ye oy veririm diyor. Diğer bütün partilerden oy veririm diyenlerin oranı da yüzde 17,4''

HADİ ÖZIŞIK'IN YOUTUBE KANALINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN