Rusya dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescilletti! Müthiş gelişmeyi Putin duyurdu

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı. Böylelikle Rusya, dünyada koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamasına göre, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tescil etti. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu.

Hükümet yetkilileriyle bir toplantıda resmi açıklamayı yapan Rus lider, “Bildiğim kadarıyla, bu sabah dünyada bir ilk olarak yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı tescillendi” açıklaması yaptı.

"Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı"

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’dan kendisini aşı ile ilgili bilgilendirmesini isteyen Putin, “Yine de aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti” diye konuştu.

Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı üzerinde çalışanlara teşekkür eden Putin, bunun dünya için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Kızıma aşı yapıldı"

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye çıktığını, ertesi gün ateşinin 37 derecenin biraz üstünde olduğunu ifade eden Putin, “İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve titreleri (antikor) yüksek düzeyde" dedi.

"En kısa zamanda seri üretime başlayacağız"

“En kısa zamanda aşının seri üretimine başlayacağımızı umuyorum. Bu önemli” diyen Putin, isteyen herkese aşı yapılabilmesi için bunun gerekli olduğunu kaydetti.

Putin, aşı yaptırmanın kesinlikle gönüllülük çerçevesinde olması gerektiğini de vurguladı.

Rusya'nın koronavirüse karşı ilk aşısının Gamaleya Araştırma Enstitüsü ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ortaklaşa geliştirildiği belirtilirken, aşının klinik denemelerinin 18 Haziran'da başlatıldığı ve 38 gönüllünün tümünün bağışıklık geliştirdiği belirtildi.

DSÖ'den ilk açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü, "Covid-19 aşısına olası ön onay süreci konusunda Rus otoriteler ile yakın temas halindeyiz, süreç titiz bir gözden geçirmeyi gerektiriyor" dedi.