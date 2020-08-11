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Fidye için kaçırılan Afgan gözleri ve ağzı bağlı bulundu! Ankara'da hareketli dakikalar

ANKARA'da, kaçırılarak ailesinden 15 bin dolar fidye istenilen Afganistan uyruklu H.M., polis tarafından düzenlenen operasyonda, el ve ayakları ile ağzı ve gözleri bağlı şekilde bulundu.

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Ankara'da Afganistan uyruklu Muhammed Rahmani, polise, ev arkadaşı H.M.'nin, 15 Temmuz'dan itibaren kayıp olduğunu bildirerek, kayıp başvurusunda bulundu. Rahmani, 1 Ağustos günü de polise, H.M.'nin kaçırıldığını, 15 bin dolar fidye istendiğini, Afganistan'da yaşayan ailesine oğullarına ait fotoğraf ve video gönderildiğini söyledi.

Hemen harekete geçen gasp büro amirliği ekipleri, H.M.'nin en son Afganistan uyruklu Z.S. tarafından telefonla aranıp, iş görüşmesine çağrıldığını belirledi. Z.S., Gölbaşı ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheli ifadesinde, H.M.'yi, Mamak ilçesinde bir apartman dairesinde tuttuğunu söyledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, H.M.'yi, el ve ayakları ile ağzı ve gözleri bağlı şekilde buldu. H.M. kurtarılırken, adliyeye sevk edilen Z.S., tutuklandı.

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