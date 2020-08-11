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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan hükümete Mısır çağrısı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ile Yunanistan Akdeniz'de yaşadığı son gerilime ilişkin 'Oruç Reis'in oraya gitmesi doğrudur. Ama bu meselelerin daha da hızlı çözülmesi isteniyorsa, Mısır ile aramızı süratle düzeltmemiz gerekmektedir' dedi.

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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Öztrak'a, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilimi ve Oruç Reis'in bölgede sismik tarama faaliyetleri gerçekleştirmesini nasıl değerlendirdiği soruldu.

"Akdeniz'deki sorunun çözümü Mısır ile mümkün''

Öztrak, Akdeniz'deki gerilimin çözümünün, Mısır ile Türkiye'nin arasının düzeltilmesinden geçtiğini vurgulayarak "Şunun altını çizerek söyleyeyim; Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan her türlü tasarruf yetkisi vardır. Ve bunlardan hiçbir şekilde geri adım atamaz. Atmamalıdır. Dolayısıyla Oruç Reis'in oraya gitmesi doğrudur. Ama bu meselelerin daha da hızlı çözülmesi isteniyorsa, Mısır ile aramızı süratle düzeltmemiz gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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