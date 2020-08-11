Anafartalar Zaferi etkinliğindeki çarpıtılan görüntülere ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca hazırlatılan ve TRT Müzik kanalı tarafından canlı yayınla ekranlara getirilen organizasyonda işgal girişimini zafer destanına dönüştüren Anafartalar Zaferi'nin 105’inci yıl dönümü için düzenlenen bir konserde yer alan görüntülerin çarpıtıldığı haberlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığından açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

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Anafartalar Zaferi'nin 105’inci yılı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100’üncü yılı Çanakkale’de büyük bir coşkuyla kutlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımızca hazırlatılan ve TRT Müzik tarafından canlı yayınla ekranlara getirilen organizasyonda işgal girişimini zafer destanına dönüştüren Anafartalar Zaferi'nin 105’inci yıl dönümü için düzenlenen bir konser de yer almıştır. Fakat çarpıtmalardan oluşan haberlerle büyük coşkuya gölge düşürülmeye çalışılmaktadır.

Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleştirilen ve başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, muharebeleri komuta eden tüm komutan ve askerlerimizin anıldığı organizasyonda şehitlerimizden bize emanet bayrağımız yüceltilerek ekranlara getirilmiştir.

Tüm bunlara rağmen 20. yüzyıl başlarında ülkemize hayasızca yapılan saldırının görsel tasviri üzerinden haksız ve asılsız bir iftira kampanyası başlatılmıştır.

Orada yanan bir bayrak değil, işgal güçlerinin dört bir yandan ülkemize yaptığı saldırıların sınırlarımızdan başlayarak içeriye doğru ilerlemesinin alevler ile anlatılmasıdır.

Düşman kuvvetlerinin sınırlarımız içerisindeki ilerleyişinin topraklarımıza düşmüş bir ateş olarak gösterildiği sahneler ile ilgili yapılan haksız eleştirileri tümüyle reddediyor ve kınıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.