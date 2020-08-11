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Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında 36 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Bitlis Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, PKK'lı teröristlerin yakalanması için bugün saat 19.00 itibariyle 36 köy ve bağlı mezralarında başlatılan sokağa çıkma yasağının ikinci bir emre kadar devam edeceği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağının, il merkezi sınırlarındaki 36 köy ve bağlı mezralarında uygulanacağı belirtildi.

İkinci bir emre kadar yasak sürecek
Açıklamada şöyle denildi: "Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yukarıbalcılar, Aşağıbalcılar, Üçevler, Başmaklı, Ilıcak, Oğulcak, Çeltikli, Kalupat, Karakuş, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yanönü, Beşkaynak, Dursun, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Uçankuş. Bayırlı, Kutlu, Akgün, Kınalı, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Aşağıölek, Yukarıölek, Akçalı, İçgeçit, Doğruyol, Dereağzı, Çadırlı, Yolcular, Aşağıyuvacık, Yuvacık, Kavakdibi köyleri ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ağustos 2020 Salı günü saat: 19.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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