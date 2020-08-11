Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı 3 yaralı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada; saat 03.40'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7,2 deniz mili açığındaki Rodos Adası Yunanistan suları içerisinde 2 Türk ve 1 Suriye uyruklunun bulunduğu özel tekneye Yunanistan deniz unsurları tarafından ateş açıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.