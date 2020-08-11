Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı 3 yaralı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botundan açılan ateş sonucu özel teknedeki 2 Türk ile 1 Suriyeli yaralandı. Yaralılar, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris'e getirilip tedavileri için hastaneye sevk edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Rodos Adası Yunanistan sularında, Yunan unsurlarınca ateş açıldığı bilgisi alınan özel teknede bulunan yaralı 2 Türk ve 1 Suriye vatandaşının Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada; saat 03.40'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7,2 deniz mili açığındaki Rodos Adası Yunanistan suları içerisinde 2 Türk ve 1 Suriye uyruklunun bulunduğu özel tekneye Yunanistan deniz unsurları tarafından ateş açıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.
Olay mahalline 112 Acil Servis personeli ile 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin sevk edildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi.
"Olay mahalline intikal edildiğinde beyan edilen Yunan deniz unsurlarının bölgede olmadığı tespit edilmiş, özel teknede bulunan 1 Türk vatandaşı hafif yaralı, 1 Suriye vatandaşı kolu kırık, 1 Türk vatandaşı da ağır yaralı olarak Marmaris Devlet Hastanesine sevk edilmiştir.