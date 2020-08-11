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Rusya koronavirüs aşısının ilk fotoğraflarını da paylaştı

Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşının ilk fotoğrafını da paylaştı.

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Dünya genelinde 800 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarında ilk güzel haber Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirğs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşının tescil edildiğini açıkladı. Koronavirüs aşısının ilk fotoğrafları da paylaşıldı.

İşte aşının ilk fotoğrafları:

Rusya, koronavirüs aşısının görüntülerini bu karelerle dünyaya servis etti

AŞININ ADI "SPUTNİK V" OLDU
Öte yandan, aşının adının "Sputnik V" olacağı ifade edilirken, açıklamada, "1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi" denildi.

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