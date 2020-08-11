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Savunma Sanayii İcra Komitesi: Türkiye kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir

Anadolu Ajansı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edeceğini bildirdi.

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İletişim Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.

Savunma sanayisindeki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, siber güvenlik, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projelerin karara bağlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin son dönemde sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde büyük bir başarıyla sürdürdüğü harekatlarda kullandığı pek çok sistemin Türk savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünler olduğu gündeme getirilerek, yerli ve milli savunma sanayiinin önemi ve değeri bir kez daha vurgulanmıştır. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimizin kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştığı, yerli ve milli teknoloji alanında önemli başarılara imza attığı belirtilen toplantıda, salgın sonrası dönemde de çalışmaların büyüyen bir kararlılıkla devam edeceği, sektörler arası tecrübe paylaşımına ve ihracata özel bir önem verileceği dile getirilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."

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