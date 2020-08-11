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Oğulcan Çağlayan resmen Galatasaray'da

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Galatasaray, Arda Turan'ı duyurduktan sonra bir transferi daha bitirdi. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan, 4 yıllığına Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılar, transferi Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı hücum oyuncusuna ilk sezon için 3 milyon 750 bin TL, ikinci sezon için 4 milyon 250 bin TL, üçüncü sezon için 4 milyon 750 bin TL ve dördüncü sezon için 5 milyon 250 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ses kaydında, "Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba" ifadelerini kullanmıştı.

Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile 24 maça çıkıp ve bu karşılaşmalarda takımına 4 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

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