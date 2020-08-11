Oğulcan Çağlayan resmen Galatasaray'da
Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.Abone ol
Galatasaray, Arda Turan'ı duyurduktan sonra bir transferi daha bitirdi. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan, 4 yıllığına Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılılar, transferi Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Hoş geldin @CglynOgulcan 🤜🤛 pic.twitter.com/FmB4wuEiBt— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2020
Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı hücum oyuncusuna ilk sezon için 3 milyon 750 bin TL, ikinci sezon için 4 milyon 250 bin TL, üçüncü sezon için 4 milyon 750 bin TL ve dördüncü sezon için 5 milyon 250 milyon TL garanti ücret ödeyecek.
Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ses kaydında, "Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba" ifadelerini kullanmıştı.
👋🏻 🤔 pic.twitter.com/nBfljctgsS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2020
Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile 24 maça çıkıp ve bu karşılaşmalarda takımına 4 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.