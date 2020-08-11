Muharrem İnce: Şimdilik parti kurma fikrim yok

Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüşen Muharrem İnce, parti kurma fikrinin olmadığını ve Anadolu'yu dolaşacağını söyledi.

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CHP'li Muharrem İnce'nin, tartışmalı CHP kurultayından sonra partisinden ayrılıp yeni parti kuracağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bu gelişmenin ardından Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve CHP'nin önde gelen isimlerinden olan eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

"İnce şantaj yapıyor"

Karayalçın, görüşmenin ardından "Geleneklerini önemseyen bir siyasetçinin söyleyeceği sözler değil, şantaj bu" açıklaması yapmıştı.

Karayalçın ve Çetin bu kez Muharrem İnce ile görüştü. Eski CHP'li ikili, görüşmeye ilişkin gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

"Partide kal, ayrılık olmaz"

Saymaz, ikilinin İnce'ye "Partide kal, bu süreçte ayrılmak olmaz. Perşembe günü basın toplantısı yapma. Yapacaksan da masayı devirme. Partide kal, bu süreçte ayrılmak olmaz.” uyarısı yaptığını duyurdu.

"Anadolu'yu dolaşacağım"

İnce ise Karayalçın ve Çetin'e "Şimdilik parti kurma fikrim yok. Ben Anadolu’yu dolaşacağım." cevabını verdi.